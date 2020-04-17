Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
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Ercüment Ovalı, Türkiye, Güncel

Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüs için Dornaz Alfa'nın tedavide kullanılabileceğini açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya tepki gösterdi ve "Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz" dedi.

17.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:29
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşamdan beri gündem olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladığı ilaç hakkında da konuştu.

"İLAÇ MİLLİ BİR İŞTİR, SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPILMAZ"

Bakan Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın yaptığı açıklamalar için şunları söyledi: "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Cümlelerimi özellikle seçerek kullanıyorum. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Kistik fibrozlu hastaları, yani akciğer sorunlu, akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve faydası görülen bir ilaç. Kovid-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmalarının başladığını biliyoruz. Türkiye'de özellikle hem aşı hem de tedavi ile ilgili Kovid-19'a özel çalışmayı yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili merkeze de '23 Mart'ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun' dedik. 'Çalışmanızı bize bildirin' dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Yayın, araştırma ve çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli, hem stratejik bir iştir, sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı umutlar tüketilerek ifade edilemez."

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs tedavisi için günlerdir laboratuvarda çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü tedavi edecek ilacın adının Dornaz Alfa olduğunu söyledi. Ovalı, "1 aydır çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. Acilen Dornaz Alfa klinik testlere alınmalı" diye Twitter'dan açıklama yaptı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz

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