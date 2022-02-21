Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısı haritasını yayınladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz de açıklandı. Bu iller; Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 20 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 70 bin 355 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278'ten 263'e düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olurken toplam 440 bin 183 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak 24 Ocak tarihinde 67 bin 23 seviyelerine kadar düşmüştü.