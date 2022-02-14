Son Dakika: Geçen haftaya göre vaka sayısı artan 10 ilimiz! Listede 3 büyükşehir var
Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Sağlık
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 29 Ocak-4 Şubat arasındaki vaka haritasını paylaştı. Buna göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat arası her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve haftalık insidans haritasını paylaştı. Vakaların İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 olduğu görüldü.
EN ÇOK ARTIŞIN OLDUĞU 10 İLDEN 3'Ü BÜYÜKŞEHİR
Koca'nın paylaşımında "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı "Günlük Koronavirüs Tablosu" verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.