Son Dakika: Geçen haftaya göre vaka sayısı artan 10 ilimiz! Listede 3 büyükşehir var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat arası her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve haftalık insidans haritasını paylaştı. Vakaların İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 olduğu görüldü.

EN ÇOK ARTIŞIN OLDUĞU 10 İLDEN 3'Ü BÜYÜKŞEHİR

Koca'nın paylaşımında "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." ifadeleri yer aldı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı "Günlük Koronavirüs Tablosu" verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.