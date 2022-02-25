Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: NATO manipülasyon yapıyor, Ukrayna'yı işgal planımız yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu kararın ardından Rus ordusu farklı noktalardan ülkeye girdi, Ukrayna'nın dört bir yanında bombalar patladı, füze saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti.

LAVROV: UKRAYNA'YI İŞGAL PLANIMIZ YOK

İki ülke arasında çatışmalar sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, NATO'yu manipülasyon yapmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği yönündeki söylemlere tepki gösteren Lavrov, ''Ukrayna'yı işgal planımız yok'' dedi.