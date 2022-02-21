Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
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Son dakika: Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin'den kritik bir açıklama geldi. Çatışmaların şiddetlendiği ülkenin doğusundaki iki bölge olan Donetsk ve Luhanks hakkında konuşan Putin, "Resmen tanınmaları konusunda bugün karar vereceğim" dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her dakika artmaya devam ediyor. Bugün, Rusya- Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova-Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Öte yandan NATO'daki etkisi nedeniyle sürecin paydaşları arasında görülen Abd'nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtildi.
DONETSK VE LUGANSK KARARINI BUGÜN VERECEK
Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarına ilişkin kararı bugün vereceğini açıkladı.