RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, görevinden istifa etti. Yerlikaya, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

ANNE VE BABASININ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GÖREVİNDEN AYRILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, ailesinin sağlık sorunlarını nedeniyle 4 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yerlikaya, annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşamını sürdürmesi ve sağlık sorunları olan babasının rahatsızlığının artması sebebiyle 25 Kasım 2015'ten beri yürüttüğü başkanlık görevinden ayrıldı.

KURUL ÜYELERİ KENDİ ARALARINDAN BAŞKAN VE BAŞKANVEKİLİ SEÇECEK

"En yaşlı RTÜK üyesi" sıfatıyla Arif Fırtına'nın başkanlığında yarın yapılacak haftalık Üst Kurul toplantısının birinci gündemi, başkanlık seçimi olacak. Kurul üyeleri kendi aralarından başkan ve başkanvekili seçecek. Yerlikaya'nın RTÜK üyeliği ise devam edecek.

KONYA MİLLETVEKİLİ OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

24. Dönem Parlamento'da Konya Milletvekili olarak görev yapan Yerlikaya milletvekilliğinin ardından 2015 yılının Temmuz ayında tekrar RTÜK üyesi seçilmiş, Kasım 2015'te ise RTÜK Başkanlığına getirilmişti.

İlhan Yerlikaya

İLHAN YERLİKAYA KİMDİR?

1960 yılında Konya'da doğan İlhan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans (1985), Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisans (1987) öğrenimi aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde doktora (1991) ve İletişim Bilimleri Genel Gazetecilik alanında doçentlik (1997) unvanını aldı.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin Kurucu Dekanı olarak görev yaptı. 2005 yılında RTÜK Üyeliğine seçildi. 2009-2011 yılları arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

25.11.2015 tarihinde RTÜK Başkanlığına seçildi. Yayınlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Yerlikaya, evli ve 5 çocuk babasıdır.