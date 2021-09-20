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Son Dakika | Rabiya'nın ölümü ADÜ'yü yasa boğdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Rabiya'nın ölümü ADÜ'yü yasa boğdu

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi Rabiya Calayır'ın (23) ölümü ADÜ'yü yasa boğdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi Rabiya Calayır'ın (23) ölümü ADÜ'yü yasa boğdu.

Olay, Orta Mahalle'de sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ADÜ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü öğrencisi Rabiya Calayır'a tren çaptı. Çarpmanın etkisi ile trenin altında kalarak metrelerce sürüklenen Calayır, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberi ADÜ'yü yasa boğarken, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Calayır ailesine başsağlığı diledi. ADÜ resmi sosyal medya hesabından yayımlanan ve Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in imzasını taşıyan başsağlığı mesajında, sosyal medya hesabından Üniversitemiz Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğrencimiz Rabiya Calayır'ı elim bir kaza sonucu kaybettiğimizi teessürle öğrendim. Başta Calayır ailesi olmak üzere, yakınlarına ve öğrencimizin okul arkadaşlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Calayır'ın ölümü konusunda intihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor. - AYDIN

Son Dakika | Rabiya'nın ölümü ADÜ'yü yasa boğdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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