Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
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Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak.

23.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:11

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kameralar karşısına geçerek Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini kamuoyuna tanıttı. Buna göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın imam olarak atandı.

"3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz. İlk defa bir profesörü imam olarak atıyoruz" diyen Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıkladığı isimler şunlar:

AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu.

AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran

Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban

İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren

İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik

Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.

Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı

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Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Haber Yorumları (9)
MAAŞ KAÇ: NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR ONU DA AÇIKLAYINDA BİLELİM. ALLAHIN BİLDİĞİNİ KULUNDAN SAKLAMAYALIM
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VURAL: Ülkemize Milletimize Hayırlı olsun. Ancak Diyanetin eksikliğinede vurgu yapayım dedim. Köyümdeki (C) sınıfı camimizde yıllardır imam yok. Fakat diyanetin umurda değil ki çözüm üretilmiyor. Personel atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişikli yaparak imam ve müezzinlerin talebine bağlı olmaktan kurtarmıyorlar atama işlemini. Tabi bu sıkıntı taşradaki camilerdedir il ve ilçelerde sorun yok. Merkez ve taşrada görev yapmak aynı kurallara bağlı olunca din görevlileri taşradaki camileri tercih etmiyor
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BÜYÜK GÜN: Suudi kralı da gelir artık...
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