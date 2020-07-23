Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kameralar karşısına geçerek Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini kamuoyuna tanıttı. Buna göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın imam olarak atandı. "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz. İlk defa bir profesörü imam olarak atıyoruz" diyen Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıkladığı isimler şunlar: AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu. AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.