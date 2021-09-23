Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var

Bebeklere aşı yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, tekrardan NTV'ye katılarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kurugöl açıklamasında, "Söz konusu olay yanlış yorumlandı. Sadece tek bir vaka var. O da Ege'de değil, bir üniversitede sadece takibini yaptık" sözlerine yer verdi.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDUĞUM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Kurugöl yanlışlığı yapan kişinin olayı kapatmadığını belirterek, "Durum fark edilir edilmez zaten İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuruldu. Temmuz ayında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için özür dilerim. Dünyanın en güvenli sistemlerinden biri Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu aşı sistemidir." dedi.

SÖZLERİ İNFİAL YARATMIŞTI

Dün tartışmalı sözlerine Kurugöl, "Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirtmiş, bu durumun onlarda hiçbir yan etki yaratmadığını hatta antikor sağladığını ifade etmişti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da eklemişti.

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