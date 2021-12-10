Son dakika haber | Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız

Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, 2023 ve sonraki yıllarda Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Sadece Türkiye'deki 84 milyonun değil, bütün dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya gece gündüz çalışma ile mümkün, daha adil bir dünyayı 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hep beraber kuracağız" dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca parti genel merkezinde düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya' temalı programda konuşan Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünyaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün' diyebilmesinin teminatının teşkilat olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da insanın şerefini, insanlığın vicdanını koruyan, kurtaran bir Türkiye olduğunu söyleyerek, "2023'e emin adımlarla ilerleyen, insan onuru ve 'daha adil bir dünya mümkün' denilince akla gelen bir Türkiye var. Dünya görmese de duymasa da hakikati gören ve dillendiren, ikiyüzlülüğü ortaya döken, insan haklarını amaçtan çok araç haline getiren senaryoları kabul etmeyen yeni bir Türkiye var. Reformist anlayışımızla genişlettiğimiz ve geliştirdiğimiz demokrasi ve özgürlüklerimiz bizim en güçlü yanımızdır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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