Son dakika politika: Doğru'dan Bakan Gül'e makamında ziyaret
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Son dakika politika: Doğru'dan Bakan Gül'e makamında ziyaret

Son dakika haberi... Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ankara'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti.

Son dakika politika: Doğru'dan Bakan Gül'e makamında ziyaret
21.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:13

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ankara'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için gittiği Ankara'da bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti.

Başkan Doğru, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için gittiğim Ankara'da yapılan toplantı sonunda Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret ettik. Ziyaret sırasında ilçeye yapılacak olan yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bakan Gül'ü makamında ziyaretimizin sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ı makamında ziyaret ettik. Yaptığımız ziyaretlerde ilçemiz için faydalı görüşmeler yaptık" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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