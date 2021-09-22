Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistanlı, Ürdünlü ve Nikaragualı mevkidaşları ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistanlı, Ürdünlü ve Nikaragualı mevkidaşları ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistanlı, Ürdünlü ve Nikaragualı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Kazakistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile Türkevi'nde bir araya geldi.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistanlı, Ürdünlü ve Nikaragualı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistanlı, Ürdünlü ve Nikaragualı mevkidaşları ile görüştü

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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistanlı, Ürdünlü ve Nikaragualı mevkidaşları ile görüştü - Haberler
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