Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki Açıklaması - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki Açıklaması

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki Açıklaması
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin," İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin," İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur. Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz."

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

Politika, Haber

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