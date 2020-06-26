Son dakika politika: CHP'li Adıgüzel: Bundan sonraki süreçte eğitim hamlelerinin hayata geçirilmesi gerekmekte Son dakika haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Bundan sonraki süreçte ülkemizi ve gelecek kuşaklarımızı teknolojik gelişmelerin salt tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi konumuna da taşıyacak eğitim hamlelerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Bundan sonraki süreçte ülkemizi ve gelecek kuşaklarımızı teknolojik gelişmelerin salt tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi konumuna da taşıyacak eğitim hamlelerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ancak bu hamleler 'ben yaptım, oldu' düşüncesi ile değil, uzmanların, eğitimcilerin, öğrencilerin ve konunun tüm paydaşlarının görüş ve önerilerine başvurularak atılmalıdır" dedi.

CHP'li Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Fatih Projesi'ne ilişkin hazırladıkları 'Milli Eğitim Sisteminde Teknoloji Entegrasyonu: 2020'ye Nasıl Girdik?' adlı raporu kamuoyu ile paylaştı. Fatih Projesi'nin kamuoyuna duyurulmasının, fırsat eşitliğini artırma gibi eğitimin toplum açısından en hayati işlevlerinden birisi üzerine yapıldığını belirten Adıgüzel, "Ancak gerek projenin yapılandırılma süreci, gerekse öğrenci-öğretmen ve okul ekosistemine uygun olmayan plansız uygulamalar nedeniyle bu işlevin gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır. İçinde bulunduğumuz 4'üncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmeler çağında, eğitim sisteminde teknoloji entegrasyonu hayati bir öneme sahiptir. Ancak bir seçim vaadi olarak başlatılan, süreç içinde defalarca kez değişime uğrayan Fatih Projesi, öğrencilerin teknolojiyle bütünleşmesini öğrencilere cihaz dağıtmaktan öte göremeyen bir anlayışın ürünü olarak başarısız bir entegrasyon örneği olarak tescillenmiştir" dedi.

'EŞİTSİZLİK ARTTI'Adıgüzel, dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ile mücadelede okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte yaşanan aksamaların eğitimde fırsat eşitsizliğini artıran bir sürecin kapılarını da araladığını ifade ederek, "Eğer Fatih Projesi doğru, kapsayıcı ve şeffaf bir planlamanın ürünü olarak ortaya çıksa ve iddia edildiği üzere eğitimde fırsat eşitliğini yakalamayı başarsa idi, bugün milyonlarca öğrencinin yaşadığı sıkıntılar bertaraf edilmiş olabilirdi. Ancak muhalefetin, sivil toplumun, sendikaların hiçbir uyarısını dikkate alınmayıp, milyarlarca liralık kamu kaynağının heba edilmesine göz yumulmuştur. Özellikle online eğitime geçişle birlikte özel eğitim kurumları ile devlet okulları arasındaki eşitsizlik daha da artmıştır" diye konuştu.'BEN YAPTIM, OLDU' DÜŞÜNCESİ İLE DEĞİL'"Tüm bunlara ek olarak, bundan sonraki süreçte ülkemizi ve gelecek kuşaklarımızı teknolojik gelişmelerin salt tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi konumuna da taşıyacak eğitim hamlelerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir" diyen CHP'li Adıgüzel, şunları söyledi:

"Ancak bu hamleler 'ben yaptım, oldu' düşüncesi ile değil, uzmanların, eğitimcilerin, öğrencilerin ve konunun tüm paydaşlarının görüş ve önerilerine başvurularak atılmalıdır. Aksi durumda kamu kaynaklarımızın israf olmasının yanında dünyada devam eden teknolojik ilerlemelerin günbegün gerisinde kalmaya devam edeceğiz. Hazırladığımız rapor ile Fatih Projesi sürecini objektif bir şekilde değerlendirerek yapılan hata ve eksiklikleri kamuoyunun bilgisine sunmayı amaçladık. Eğitim gibi önemli bir alanı yönetenlerin bundan sonra atacakları hamlelerde aynı hataları tekrarlamamaları en büyük temennimizdir."

Kaynak: DHA