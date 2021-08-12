Son dakika politika: Bakan Kurum, çocuklarını selden kurtarırken yaralanan baba ile görüştü
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Son dakika politika: Bakan Kurum, çocuklarını selden kurtarırken yaralanan baba ile görüştü

Son dakika politika: Bakan Kurum, çocuklarını selden kurtarırken yaralanan baba ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geceyi geçirdiği Bartın'da sabah saatlerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geceyi geçirdiği Bartın'da sabah saatlerinde incelemelerde bulundu.

Bartın'da meydana gelen sel sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel bölgesini ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Bartın'a gelen ve geceyi burada geçiren Bakan Kurum, Abdipaşa beldesi Derecik Köyü mevkiinde incelemelerde bulundu. Bartın- Karabük karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü. Kurum, selden zarar gören vatandaşlara yardım edeceklerini söyledi.

Selden evi zarar gören Erdem Ergün isimli vatandaş, selde evde mahsur kaldıklarını, evden kaçamayınca çareyi evin duvarını kırmakta bulduğunu ve çocuklarını bu sayede kurtardığını söyledi. Duvarı kırarken evde bulunan kavanozların kırıldığını ve ayağına batması sonucu ayağından yaralandığını anlattı. Babası Şaban Ergün ise çok zor durumda olduklarını, borçları olduğunu ve devletten yardım istediklerini söyledi.

Bakan Kurum ardından 2 metre yüksekliğinde su giren evi ziyaret etti. Evin içine giren ve incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşlara sorunlarını çözeceklerini söyledi. Oyuncakları selde kaybolan 2 kız çocuğuna da oyuncak hediye eden Kurum, ablalarına da harçlık verdi. Kurum daha sonra selin en çok etkilendiği Zafer köyüne gitmek için yola çıktı. - BARTIN

Son dakika politika: Bakan Kurum, çocuklarını selden kurtarırken yaralanan baba ile görüştü
Son dakika politika: Bakan Kurum, çocuklarını selden kurtarırken yaralanan baba ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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