Son dakika politika: AK Parti'li Yayman, Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitlerinin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı'nı göstermesini kınadı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitlerinin sorumlusunu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermesini kınadı.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dünyanın en önemli jeostratejik bölgesinde yer alan devletlerden birisi olduğunu söyledi. Bu bölgede kan, gözyaşı, şiddet ve terör saldırılarının bitmediğini belirten Yayman, milletin teröre karşı gösterdiği ferasetin ana muhalefet partisi lideri tarafından gösterilmemesini "ayıp ve noksanlık" olarak gördüğünü dile getirdi. Yayman, şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitlerinin sorumlusunu olarak Cumhurbaşkanımızı göstermesini kınıyorum, bunu ayıplıyorum. Bunu gerçekten vicdansızlık olarak görüyorum. Bu asla kabul edilemez. Seversiniz sevmezsiniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olan bir kişi hakkında, bir kez olsun Diyarbakır anneleriyle kucaklaşmayan, gür sesiyle terörü lanetlemeyen, PKK'ya 'Silah bırak.' demeyen, HDP'ye 'PKK ile arana mesafe koy.' demeyen ana muhalefet liderinin hakaretamiz üslubunu aynen iade ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza söylenen ağır sözleri tarih de milletimi de kaydetmiştir. Bu sözler ana muhalefet liderine yakışmamıştır. Erdoğan, yerli ve milli bir liderdir. Ana muhalefet liderinin açıklamalarını ayıplıyoruz, günahtır, vicdansızlıktır, Türkiye'nin hasımlarını sevindiren bir açıklamadır."

1991 PKK'lıları Meclise sokan CHP'nin bugün de kapalı kapılar ardında birtakım işler çevirmeyi düşündüğünü belirten Yayman, "Sizin bir hesabınız varsa aziz milletimizin de Cenabıallah'ın da bir hesabı var." dedi.

Yayman, terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanları kınadıklarını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hava, kara, ve denizde, tüm terör unsurlarına karşı cansiperane biçimde mücadele ettiğini söyleyen Yayman, TSK'nin bu mücadeleyi kazanacağından emin olduklarını kaydetti.

Yayman, toplantının sonunda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a "Bir milyar 200 küsur milyonluk yılık bütçeniz var. Hatay merkezdeki vakıf iş hanının yapımıyla ilgili 20-30 milyonu çok görürken, Hatay EXPO için 1 milyar lirayı nasıl harcadınız? Hangi muhasebe hesabıyla harcadınız?" diye sordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden