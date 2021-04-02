Son dakika... Polisler, meslektaşlarının talebini geri çevirmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Polisler, meslektaşlarının talebini geri çevirmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Polisler, meslektaşlarının talebini geri çevirmedi

Son dakika habere göre Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da görev yapan polis memurunun talebine karşılık verdi.

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da görev yapan polis memurunun talebine karşılık verdi.

Ailesi İstanbul'da yaşayan Mehmet Ali Özen'in babasının polis arkadaşı, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayıp, anne babasının oğullarının uzakta olmaları nedeniyle doğum gününü kutlayamadığını belirterek Mehmet Ali'ye bir sürpriz yapmalarını rica etti. Bu talebi geri çevirmeyen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yaş pasta ile Mehmet Ali Özen'in çalıştığı çantacı dükkanına gitti. Ellerinde pasta ile polisleri karşısında gören Mehmet Ali, gözlerine inanamadı.

Sevincinden yerinde duramayan Mehmet Ali, dilek tutarak mumları söndürdü. Mehmet Ali Özen'in 16. yaş gününü kutlayan polisler, yeni yaşının kutlu olmasını diledi. Yapılan sürprizden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Özen, polislere teşekkür etti. - AMASYA

Son dakika... Polisler, meslektaşlarının talebini geri çevirmedi
Son dakika... Polisler, meslektaşlarının talebini geri çevirmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Polisler, meslektaşlarının talebini geri çevirmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:52:07. #1.16#
title