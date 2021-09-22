BURSA'da, polis memuru Erman Özcan'ın (37) şehit edilip, Mahmut Ortaç (26) ve Rüstem Ortaç'ın (24) öldürmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Tuncay Aksu (27), 1'i ağırlaştırılmış 3 kez ömür boyu hapis ile 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezalarında indirim yapmadı.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta, geçen yıl 31 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, iki grubun aile fertleri ve akrabalarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, taraflara, biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Bu sırada şüphelilerden birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmalar, Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'a isabet etti. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Başına ve boğazına isabet eden saçmalarla yaralanan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Mahmut Ortaç ile akrabası Rüstem Ortaç de aynı hastanede hayatını kaybetti.