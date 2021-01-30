Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
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Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı

30.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:45
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı

Son dakika habere göre ulaştı.'YANLIŞ KİŞİYLE UĞRAŞIYORSUNUZ'Şüpheli, ilk sorgusunda güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

ulaştı.

'YANLIŞ KİŞİYLE UĞRAŞIYORSUNUZ'

Şüpheli, ilk sorgusunda güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan kişinin kendisi olmadığını iddia etti. İfadesinde polis ekiplerine, "Yanlış kişiyle uğraşıyorsunuz. Polise ateş eden ben değilim" dedi. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin verdiği A.A. isimli kimliği araştırdı. Ekipler, yaptıkları çalışmada kendilerine verilen kimliğin 'sahte' olduğunu tespit etti. Bununla birlikte, şüpheliden parmak izi alan ekipler, şüphelinin gerçek adının Ahmet Buğra A. olduğunu belirledi.

'SUÇ MAKİNESİ' ÇIKTI

Şüpheli Ahmet Buğra A.'nın Gemlik ilçesinde daha önce el yapımı bomba ile yakalandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Orhangazi ilçesinde de uyuşturucu olmak üzere birçok suç kaydının  bulunduğu öğrenilen Ahmet Buğra A., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, tamirci dükkanı önünde şüphelinin polise ateş ettiği anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polis otosu ile bölgeye gelen ekibe, şüphelinin tabancayla ile iki el ateş ettiği ve daha sonra kaçarak iş yerine girdiği anlar yeralıyor.


- Gemlik
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı
Son Dakika | Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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