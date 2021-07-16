Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti
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Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti

Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da evlerinde özel harekat polisi kocasını tabancayla vurarak öldüren 1 çocuk annesi Yasemin Çitil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çitil ifadesinde öldürdüğü kocasıyla boşanma tartışması yaşadığını ve kocasının kendisini darbettiğini iddia etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil kendini evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kaldı. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.

DEVRİYE GEZEN POLİS EKİBİ FARK ETTİ

Devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAY YERİNDDE "ÖLMEDİ Mİ DAHA O?" DİYE BAĞIRDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasemin Çitil'in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan "Bunu hak ettin" dediği, gözaltı sırasında ise "Ölmedi mi daha o?" diyerek bağırdığı öğrenildi.

KOCASINI ÖLDÜREN KADINDAN DARP İDDİASI

1 çocuk annesi Yasemin Çitil sorgusunda kocasıyla aralarında boşanma tartışması yaşandığı ve kendisini darbettiğini iddia ettiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Yasemin Çitil, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yasemin Çitil, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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