Son Dakika | PKK/KCK'nın Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu tutuklandı
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Son Dakika | PKK/KCK'nın Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu tutuklandı

Son dakika haberlerine göre PKK/KCK'nın Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu tutuklandı PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen HDP/MYK eski üyesi tutuklandı.

21.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:14

PKK/KCK'nın Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu tutuklandı

VAN - PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen HDP/MYK eski üyesi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan Türkiye Sorumlusu olarak 2014-2015 yıllarında kırsal alanda bulunduğu, Irak'ta teslim olan ve etkin pişmanlıktan yaralanan bir örgüt mensubunun ifade ve teşhisinde kendisi ile birlikte birçok örgüt mensubunun kırsal alana aktarımını sağladığı yönünde beyanlar bulunan HDP/MYK eski üyesi H.E.'ye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışma sonrası, Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.E. isimli örgüt mensubu hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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Son Dakika | PKK/KCK'nın Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu tutuklandı

Kaynak: İHA

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