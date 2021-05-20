Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı
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Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı.

ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye'ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi. Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.

UĞUR ŞAHİN: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını desteklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" dedi.

BAKAN KOCA, BU HAFTA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadarise 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söylemişti. Koca, aynı zamanda aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtmişti.

Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber Yorumları (3)
LADY MERCEDES: NAPAK İNANAK MI KANKA
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GULAAB GULAAB: sen okut yetiştir sonra elinde tutama liyakate önem verme çocuklar gitsin elin memleketinde ilaç bulsunlar sonra da o el ülkesi sana satsın. Bu da sana akıl parası olsun harca harca dur. üniversitelerine de vasıfsız eleman al dur.
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AHMET SAY: amerikada halk herhangibir eczaneye gidip aşı olup çıkıyo biz daha aşı alıyoruz
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