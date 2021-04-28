Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Son dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Bu acı haberle birlikte operasyondaki şehit sayımız 4'e yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, terör örgütünün saldırısında şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Pençe-Yıldırım operasyonunda görevli Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ise Pençe-Kartal operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Yaralanan bir asker ise, kaldırıldığı hastanede şehit oluştu.