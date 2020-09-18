Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber: Bir teğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu
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Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber: Bir teğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu

Son dakika: Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yapılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu bir teğmenimiz ve bir uzman çavuşumuz şehit oldu.

18.09.2020 08:06 | Son Güncelleme: 18.09.2020 08:26

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde biri teğmen biri uzman çavuş iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

"TACİZ ATIŞI SONUCUNDA ŞEHİT OLDULAR"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber: Bir teğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber: Bir teğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu
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