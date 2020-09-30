Son Dakika: Paris'te korkutan ses! Savaş uçağının ses bariyerini aşması kentte panik yarattı
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Son Dakika: Paris'te korkutan ses! Savaş uçağının ses bariyerini aşması kentte panik yarattı

30.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:43

Son dakika! Paris'te kuvvetli bir sesin duyulması, kentte büyük bir patlamanın meydana geldiğini düşündürdü. Fransız polisi, ses bariyerini aşan bir uçağın sonik patlamaya neden olduğunu duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlamanın meydana geldiği ve sesin tüm kentte hatta çevre banliyölerde duyulduğu belirtildi. Olayın kısa sürede patlama değil, ses bariyerini aşan bir uçağın sonik patlamaya neden olduğu açıklandı.

SONİK PATLAMA, ŞİDDETLİ SESE NEDEN OLDU

Fransa'da yayın yapan BFM TV, ses hızını geçen bir uçağın neden olduğu sonik patlama nedeniyle şiddetli seslerin duyulduğunu söyledi. Paris polisi de kentte patlama yaşanmadığını, ses bariyerini aşan uçağın sonik patlamaya neden olduğunu duyurdu.

GEÇEN HAFTA EYFEL KULESİ BOŞALTILMIŞTI

Paris'te geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşanıyor. Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde geçtiğimiz günlerde bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. Kule'yi ve çevresini boşaltan ekipler, yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız çıktığını açıklamıştı.

Son Dakika: Paris'te korkutan ses! Savaş uçağının ses bariyerini aşması kentte panik yarattı

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Haber Yorumları (9)
KEMAL: Allah daha beter etsin,suriyeden farkı kalmasın parisin.
Cevap Yaz 7 19 Yayından Kaldır
HÜMANİST: İnsan düşmanısınız efendim. Orada yaşayan insanlar ne yaptı size
6 2 Yayından Kaldır
BÜŞRA: Pardon da Banliöy ne ki ? Hani siz ukalasınız biz cahiliz ya o nevi sorayım dedim. Ukala: Aklı çok olan demek; kötü bir şey demedim.
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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