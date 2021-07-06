Son dakika... Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti

Son dakika haber... Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ve Bozkır, Özbekistan ile BM arasındaki çok yönlü iş birliğini geliştirme konusunu ele aldı.

Mirziyoyev, Bozkır'a, ülkesinin komşu ülkelerle sürdürdüğü iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel kalkınmayla ilgili inisiyatiflerine ilişkin bilgi verdi.

Bozkır da BM'de Özbekistan'ın nüfuzunun giderek arttığını, Mirziyoyev'in belirttiği küresel ve bölgesel girişimlerin uluslararası kamuoyu tarafından desteklendiğini ifade etti.

Kabulde, Afganistan'daki durumun barışçıl çözümüne yönelik konular da değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov