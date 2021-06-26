Oyun oynarken maganda kurşunun isabet ettiği 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Oyun oynarken maganda kurşunun isabet ettiği 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla basketbol oynarken yorgun merminin isabet etmesi neticesinde 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla basketbol oynarken yorgun merminin isabet etmesi neticesinde 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Sapanca'nın Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Eren Ç., arkadaşlarıyla basketbol oynadığı esnada bir anda yere yığıldı. Eren Ç.'nin başının arkasından kan aktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Eren Ç.'nin ense bölgesinden başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Ç., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Eren Ç.'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Orkun Kaya - Yusuf Ersoy/ İHA)

Oyun oynarken maganda kurşunun isabet ettiği 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Oyun oynarken maganda kurşunun isabet ettiği 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Oyun oynarken maganda kurşunun isabet ettiği 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Oyun oynarken maganda kurşunun isabet ettiği 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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