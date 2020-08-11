Son dakika! Otomobilin lastiğini patlatıp, 43 bin lirayı çaldılar Son dakika gelişmesine göre ADANA'da Ercan Söğüt'ün (47) otomobilinin lastiğini patlatıp, torpidodaki 43 bin lirayı alıp, kaçan Hüseyin T. (29) ve Özer O. (48) polis tarafından yakalandı.

ADANA'da Ercan Söğüt'ün (47) otomobilinin lastiğini patlatıp, torpidodaki 43 bin lirayı alıp, kaçan Hüseyin T. (29) ve Özer O. (48) polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, 7 Ağustos Cuma günü, Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre,

Ercan Söğüt, bozdurduğu döviz karşılığı olan 43 bin lirayı aracının torpidosuna koydu. Bir süre sonra Söğüt'ün yanına yaklaşan 2 kişi, "Aracının lastiği patlamış" dedi. Söğüt de otomobilini, lastiğini yaptırmak için tamirciye götürdü. 2 şüpheli, Söğüt'ün bir anlık dalgınlığından faydalanıp, torpidoda bulunan 43 bin lirayı alıp, kaçtı. Parasının çalındığını fark eden Söğüt, durumu polise bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olan Hüseyin T. ve Özer O. olduğunu tespit etti.Görüntülerden Hüseyin T.'nin otomobilin lastiğini patlattığı, Özer O.'nun da torpidodan parayı aldığı anlar saptandı. Hüseyin T. ve Özer O., saklandıkları adreste yakalandı.

Şüphelilerden Özer O.'nun suçlamaları reddettiği, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin T. ve Özer O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA