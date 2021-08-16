Otel havuzunda hareketsiz bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
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Otel havuzunda hareketsiz bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Otel havuzunda hareketsiz bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin havuzunda hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin havuzunda hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Sapanca ilçesi Kurtköy Caddesi Yavuzselim Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklama yapan 80 yaşındaki Naci Delice isimli vatandaş, otelin havuzunda hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Delice'yi Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Delice, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 80 yaşındaki adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

(Yusuf Ersoy - Orkun Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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