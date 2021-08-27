Son Dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması! YKS ne zaman açıklanacak?
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Son Dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması! YKS ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması! YKS ne zaman açıklanacak?
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Son Dakika: Alınan son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağını duyurdu. Bunun üzerine milyonlarca öğrenci YKS ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman açıklandı mı? diye aratmakta. Yaptığı paylaşımla milyonlarca adayı heyecanlandıran ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklaması nedir? YKS ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman açıklandı mı?

Son Dakika: Alınan son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Bunun üzerine milyonlarca öğrenci YKS ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman açıklandı mı? diye aratmakta. Yaptığı paylaşımla milyonlarca adayı heyecanlandıran ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklaması nedir? YKS ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN AÇIKLAMASI! YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarıyla ilgili son dakika şu açıklamada bulundu;

"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. "

Son Dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması! YKS ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle birkaç gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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