Son dakika! Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Son dakika! Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

01.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:23
Son dakika! Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Trabzon'da saat 21.00 itibarıyla kentin işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü.

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Paket servisi yapan iş yerlerinin açık kaldığı kentte, belediye temizlik personeli görevine devam etti.

Ordu

Ordu'da, kısıtlamanın başlamasının ardından en işlek noktalar olan Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin oldukça azaldığı görüldü. Emniyet ekipleri, şehrin farklı noktalarında az sayıdaki araçları denetledi.

Polis ve bekçiler, cadde ve sokaklarda denetimleri sürdürdü.

Giresun

Giresun'da saat 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ile sahil kesiminde insan hareketliliği kalmadı.

Şehirde kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerler ekiplerce kontrol edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buralarda çalışanları Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirdi.

Rize

Rize'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Osman Karavin Caddesi sessiz kaldı. Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri uygulamalar kapsamında polis ve zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Bayburt

Bayburt'ta kısıtlama başlamadan önce vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Saat 20.00 itibarıyla iş yerleri kepenk indirmeye başladı. Saat 21.00'den sonra kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de cadde ve sokaklarda sakinlik var.

Kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile çay ocaklarının yoğunlaştığı 15 Temmuz Zafer Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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