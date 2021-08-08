Son Dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum! 4 bakan ortak açıklama yaptı
Son dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durumu Bakan Pakdemirli açıkladı. 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangınımız yok" diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulundu.