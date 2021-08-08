Son Dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum! 4 bakan ortak açıklama yaptı

Son dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durumu Bakan Pakdemirli açıkladı. 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangınımız yok" diye konuştu.