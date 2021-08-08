Son Dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum! 4 bakan ortak açıklama yaptı
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Son Dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum! 4 bakan ortak açıklama yaptı

Son Dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum! 4 bakan ortak açıklama yaptı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durumu Bakan Pakdemirli açıkladı. 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangınımız yok" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve...
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi.
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi.
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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