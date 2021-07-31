Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen bölgeler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
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Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen bölgeler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye, son 4 gündür ülke genelinde meydana gelen yangınlarla boğuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Buna göre Antalya, Mersin, Osmaniye, Muğla ve Adana'nın yangından etkilenen mahalleleri afet bölgesi dahilinde olacak.

Türkiye, 4 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli'nin son açıkladığı verilere göre, 5 ilde 10 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.

"MİLLETİMİZİN YARALARINI SARACAĞIZ"

Yangınlardan dolayı pek çok vatandaşımız mağdur oldu ve evlerini terk etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu bölgelerin afet bölgesi ilan edildiğini söyleyerek, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Son Dakika: Orman yangınlarından etkilenen bölgeler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi


İşte Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen iller:

  • Antalya: Malatya, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
  • Mersin: Aydın ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
  • Osmaniye: Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
  • Muğla: Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
  • Adana: Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozanlı ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
Son Dakika: Orman yangınlarından etkilenen bölgeler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen bölgeler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan...
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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