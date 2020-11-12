8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey
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8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey

12.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:24
8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey

Ordu'da, farklı zamanlarda 8 farklı cinayet işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan sanığın duruşmasına devam edildi. Cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu'nun duruşmada, "Adam öldürmek insanlık dışı bir şey" demesi ise dikkat çekti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2018 yılında yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarını işlediği gerekçesi ile tutuklanan ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, yine Akkuş ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Hasan Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağlayan Mehmet Ali Çayıroğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu ve şahsı ölümünden sorumlu olmadığını savundu.

"İNSAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜRÜR MÜ?"

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun yine Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt'un öldürülmesiyle ilgili "yangın çıkartmak suretiyle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Konuşma hakkı verilen cinayet şüphelisi Mehmet Ali Çayıroğlu, yine üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Dursun Kurt teyzemin eşi. İnsan eniştesini öldürür mü? Adam öldürmek insanlık dışı bir şey. Ölen kişilerle ilgili sorumlu olmadığım halde aleyhime deliller toplanarak dosyalar hazırlandı" diyerek suçlamaları reddedip, beraat talebinde bulundu.

Eksik hususların giderilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmaları ileri bir tarihe erteledi.

8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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