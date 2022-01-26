Son dakika: Ordu'da minibüsün fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Kabataş ilçesinde, minibüsün fındık bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
ORDU (AA) - Ordu'nun Kabataş ilçesinde, minibüsün fındık bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Sarubaş idaresindeki 34 LDY 109 plakalı minibüs, kar yağışının etkili olduğu Alankent Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.
Yaralanan sürücü ile bir kişi Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.