Son dakika: Ordu'da minibüsün fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Ordu'da minibüsün fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika: Ordu'da minibüsün fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Kabataş ilçesinde, minibüsün fındık bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabataş ilçesinde, minibüsün fındık bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Sarubaş idaresindeki 34 LDY 109 plakalı minibüs, kar yağışının etkili olduğu Alankent Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.

Yaralanan sürücü ile bir kişi Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Ordu'da minibüsün fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika: Ordu'da minibüsün fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika: Ordu'da minibüsün fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

AA / Tahsin Köksal - Son Dakika Haberleri

Fındık, Ordu, Güncel, Haber

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