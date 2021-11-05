Son dakika: Ölüm sonrası yaşamı aydınlatan 'kornea dedektifleri'

İZMİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından İzmir'de oluşturulan 4 kişilik Kornea Timi, kamu hastaneleri, ölüm bilgi sistemi ve adli tıp kurumlarındaki ölüm vakalarını tek tek kontrol ederek kornea nakline ihtiyaç duyan kişilere umut olabilmek için savaşıyor. 'Kornea dedektifleri' araştırmaları sonucu belirledikleri adreslere giderek vefat eden kişinin yakınlarını nakil işlemi için ikna ediyor. Ekip üyelerinden Sevda Şan, "Aileler genellikle bizim gözü yerinden çıkararak göz nakli yaptığımızı zannediyor. Oysaki biz gözün üzerindeki lens kadar ince olan şeffaf bir tabakayı çıkarıyoruz. Bu şeffaf kısım 1-2 saat içinde çürüyor ve toprak oluyor. Nakil gerçekleştiğinde ise bir kişinin görmesini sağlıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir'de oluşturulan 4 kişilik Kornea Timi, hayatını kaybeden kişinin yakınlarıyla görüşerek, gözün yapısına zarar vermeden korneaları topluyor ve göz bankasına iletiyor. Haftanın 7 günü mesai yapan ekip, kamu hastaneleri, 'Ölüm Bilgi Sistemi' ve adli tıp kurumlarındaki ölüm vakalarını tek tek kontrol ediyor. Korneanın uygun olması ve ailenin izin vermesi halinde ekip, küçük aletler yardımıyla gözün üst tabakasındaki şeffaf kısmı alıyor. Ekibin çalışmasına hastanelerde görevli 40 gönüllü kornea temin elemanı eşlik ediyor. Bir kişiden alınan iki korneanın iki farklı kişinin görmesini sağladığını belirten ekip üyelerinden Sevda Şan, bazı ailelerin işlemi yeteri kadar bilmedikleri için bağışı reddettiklerini söyledi. Şan, "Aileler genellikle bizim gözü yerinden çıkararak göz nakli yaptığımızı zannediyor. Oysaki biz gözün üzerindeki lens kadar ince olan şeffaf bir tabakayı çıkarıyoruz. Bu şeffaf kısım 1-2 saat içinde çürüyor ve toprak oluyor. Nakledildiğinde ise görme yetisini tamamen kaybeden birinin görmesini sağlıyor" diye konuştu.

Ekibin çalışma sisteminden söz eden İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Sönmez, "Ekip Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki göz bankasına bağlı olarak faaliyet gösteriyor. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere üç merkez var. Bu merkezlere kornea temin ediliyor. Arkadaşlarımız korneanın yoğun olduğu adli tıpta ve hastanelerde görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kornea Timi üyelerinden Şenay İnce Can ise, "Haftanın 7 günü kornea toplayabilmek için görev yapıyoruz. Hastanelerin bilgi sistemlerinden kornea nakli için uygun olan kişileri tespit ediyoruz. Aileyle bire bir görüşüyoruz ve bilgilendiriyoruz. Korneayı çıkartmak yaklaşık 15 dakika içinde yapılıyor. Küçük aletler yardımıyla gözün şeffaf tabakasını diğer tabakadan ayırıp alıyoruz. Koruyucu sıvıların içinde korneaları muhafaza ediyoruz ve göz bankalarına iletiyoruz. Aileler bunun bir göz nakli olduğunu zannettiği için çok zorlanıyoruz" diye konuştu.