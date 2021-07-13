Son dakika... Ölü ineği araçla sürükleyen sürücüye para cezası

Son dakika haberi... ANKARA'da, ölü ineği otomobilinin arkasına bağlayarak, yolda sürükleyen sürücüye para cezası uygulandı.

ANKARA'da, ölü ineği otomobilinin arkasına bağlayarak, yolda sürükleyen sürücüye para cezası uygulandı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, ölen ineği, Ankara-Polatlı yolunda 06 AC 9617 plakalı otomobilinin arkasına iple bağlayarak sürükledi. İneğin sürüklendiğini gören diğer sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, müdahale de etti. Bir sürücü, kamyonuyla ineğin sürüklendiği otomobilin önünü kesti. Sürücü durdurulurken, jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri, bölgeye gelerek, sürücüye para cezası uyguladı. İnek ise Karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı