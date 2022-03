OĞLUNU ÖLDÜREN GELİNİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'da şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı (69) çıkan kavgada bıçaklayıp öldüren Öznur Gülten Efeoğulları (65), mahkemedeki savunmasında Ölümle burun buruna gelen bir kadının kendisini savunmasını suç olarak göremezsiniz dedi. Sanık Efeoğulları'nın kayınpederi Ziya Efeoğulları ise, Oğlumun hayatı boyunca içki içtiğine, kumar oynadığına ve kavga ettiğine şahidim. Gelinimden şikayetçi değilim diye konuştu. Öznur Gülten Efeoğulları'nın çocukları da annelerinden şikayetçi olmadı.

Olay, 19 Ekim 2021'de Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam evde içki içen Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, arbedede eşini bıçakladı. Komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alınan Osman Efeoğulları, kurtarılamadı. 4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları ise tutuklandı.

'BOŞANMAK İSTEDİĞİMDE KAFAMA SİLAH DAYADI'

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hazır bulunan sanık Öznur Gülten Efeoğulları, savunmasında, evli olduğu 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Eziyet çektiği bu hayata, 4 çocuğu için katlandığını belirten Efeoğulları, Yıllardır aşırı alkol alan, kumar oynayan, kötü alışkanlıkları olan bir insanla yaşadım. Ayrılmak istediğimde kafama silah dayayıp 'seni öldürürüm' dedi. Çocuklarımı böyle bir insanın eline bırakamazdım. Alkol alınca gözü hiçbir şey görmeyen bir insanla yaşadım. Onu öldürmek isteseydim, beni dövdükten sonra sızıp yattığı zamanlarda yapardım. Ama asla öyle bir şey düşünmedim. Her ayrılmak istediğimde beni korkutarak sindirdi dedi.

'KUDURMUŞ BİR KÖPEK GİBİYDİ'

Eşi Osman Efeoğulları'nın olay günü, her akşam olduğu gibi balkonda yine alkol almaya başladığını kaydeden Öznur Gülten Efeoğulları, Cep telefonuyla konuşmaya, bağırarak küfretmeye başladı. Eşime 'biraz yavaş olur musun Komşulara ayıp oluyor' dedim. Bunun üzerine bana ve komşulara küfretmeye başladı. 'Seni öldüreceğim' diye üzerime geldi. Kudurmuş bir köpek gibiydi. Beni dövmeye başladı. Her yerime vurdu. Ardından mutfaktan bıçak alıp geldi. Elinden bıçağı almaya çalıştım ve ittim. O an yere düştü. Sonra yerde kan gördüm. Kalkıp üzerime saldırdı. Bıçağı elime aldım ve kendimi korumak için sağa sola savurdum. Ona zarar vermek gibi bir gayem yoktu. Yüce adalete sığınıyorum. Ben asla bir suç işlemedim. Ölümle burun buruna gelen bir kadının kendisini savunmasını suç olarak göremezsiniz. Bu yaştan sonra 4 duvar arasında kalmak istemiyorum dedi.

'GELİNİM SUÇSUZDUR, OĞLUM ALKOLİK'

Kayınpeder Ziya Efeoğulları ise duruşmaya tanık olarak katıldı. İfadesinde oğlunun alkol ve kumar bağımlılığı olduğunu dile getiren Efeoğulları, Oğlumdan çektiğim çileyi ben bilirim. Alkol aldıktan sonra bir ordu karşısına geçse korkmaz ve 'bunları öldürürüm' diye aralarına girerdi. Bundan önce de mahkemelik çok olayı oldu. Benim gelinim suçsuzdur. Bu adamın hayatı boyunca içki içtiğine, kumar oynadığına ve kavga ettiğine şahidim. Gelinim ise kocasına hürmet eden bir kadındır. Gelinimden şikayetçi değilim diye konuştu.

Duruşmada, Efeoğulları çiftinin çocukları ve komşuları da tanık olarak dinlendi. Çocuklar, babalarının annelerine yıllardır şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi olmadı.

'BOŞANIRSAN ÇOCUKLARI, TORUNLARI, KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM'

Öznur Gülten Efeoğulları'nın tanık olarak dinlenen kardeşi Ali Toklu, olaydan 2 ay önce bir araya geldiklerini, ablasının boşanma kararı aldığını ancak eniştesinin, Ben artık düzeleceğim. Beni boşarsan, seni, çocuklarımı, torunlarımı ve kendimi öldürürüm dediğini bunun üzerine ablasının korkup boşanmaktan vazgeçtiğini anlattı.

EVDE KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına ve Öznur Gülten Efeoğulları'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.