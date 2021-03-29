Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı

Son dakika: Normalleşmeyle birlikte artan vaka sayıları sonrası gözler atılacak yeni adımlarda iken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında merakla beklenen Kabine toplantısı başladı. Toplantıda Ramazan'da tam kapanmanın olup olmayacağı ile ilgili bir karara varılacağı ve risk haritasının güncelleneceği düşünülüyor.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin tedbir ve önlemler olmak üzere pek çok konuda önemli kararları alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kademeli normalleşmede 1 aylık süreci değerlendirecek. Vaka artışları analiz edilecek, mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınabilir.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak. Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. Yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:30 - 20:30 arasında kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor. Koronavirüs vaka ve ağır hasta sayılarındaki artışın değerlendirileceği toplantıda, risk haritasının da güncellenmesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE VAKA SAYILARI ALARM VERİYOR

Türkiye haritası hızla kırmızıya dönerken, Karadeniz illerinde uzun süredir sayılarda gerileme görülmüyor. Bu durumun nedenlerinden birinin de aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü çok sayıda kişinin hastalığa yakalanması olduğu belirtiliyor. Samsun, 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yeniden en yüksek vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova izliyor.

ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATILABİLİR

Karadeniz'deki iller gibi gerileme sağlanamayan merkezlerde tamamen kapatmanın gündeme gelebilir. İl giriş çıkışlarının da kapatılması da gündemde. İllerin hangi renkte olduğuna bakılmadan düğün, taziye, parklar gibi toplu buluşma alanlarında ilin rengine bakılmaksızın pozitif test sayılarının oranı, yoğun bakımların ve sağlık altyapısının durumu gibi kriterlere göre kısıtlama kararları alınabilecek.

RAMAZAN AYINA ÖZEL DÜZENLEMELER MASADA

İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, nisan ayında başlayacak Ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapatma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Camilerde topluca kılınacak teravih namazları ve 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı gibi konularda da kısıtlamalar söz konusu olabilir.

CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNDEMDE

Gevşeme kararıyla birlikte kaldırılan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağına geri dönülmesi de gündemde. Harita güncellenirse kafe ve restoranlar da kapanabilir.

AŞILARIN DAĞITIMI DA ELE ALINACAK

Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.