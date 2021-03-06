Son dakika... Nevşehir'de tarihi kalenin duvarlarına "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı
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Son dakika... Nevşehir'de tarihi kalenin duvarlarına "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı

06.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:07

Son dakika haberleri... Nevşehir'de tarihi kalenin duvarlarına "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı Nevşehir'de, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Kayaşehir'de bulunan Nevşehir Kalesi'nin duvarlarına lazer ışıklarla "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Nevşehir'de tarihi kalenin duvarlarına "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Kayaşehir'de bulunan Nevşehir Kalesi'nin duvarlarına lazer ışıklarla "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına bir tepkide Nevşehir'den geldi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak tarihi Nevşehir Kalesi'nin surlarına lazer ışıklarla "Love Erdoğan" yazısı yansıtıldı.

Son dakika... Nevşehir'de tarihi kalenin duvarlarına 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
Son dakika... Nevşehir'de tarihi kalenin duvarlarına 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
Son dakika... Nevşehir'de tarihi kalenin duvarlarına 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
Son dakika... Nevşehir'de tarihi kalenin duvarlarına 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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