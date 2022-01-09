Son dakika! Nevşehir'de sopalarla sokakta yürüyen 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Nevşehir'de sopalarla sokakta yürüyen 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Son dakika! Nevşehir'de sopalarla sokakta yürüyen 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Nevşehir'de ellerinde sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de ellerinde sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada, "Suriyelilerin ellerinde sopa ile Nevşehir sokaklarında dolaşırken görüntüleri" şeklindeki paylaşımın ardından harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, servis edilen görüntüyle ilgili inceleme yapıldığı, 12 Aralık 2021 akşamına ait görüntünün düğünden dağılım sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

12 Aralık'ta sosyal medya hesabında paylaşımı yapan kişi ve ellerinde sopa olan iki kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmada bahse konu olayın 12.12.2021 günü ilimiz merkezinde gerçekleşen Suriyelilere ait bir düğün dağılımı sonrasında gerçekleştiği, bahse konu videonun bu düğün dağılımda çekilerek Tik Tok adlı sosyal medya paylaşım sitesinde yine 12.12.2021 günü yayınlandığı anlaşılmıştır. Paylaşımı yapan şahıs ile videoda ellerinde sopa ile görünen iki şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında hukuki süreç yürütülmek üzere soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalarda bahse konu gün ve öncesinde herhangi bir kavga ya da yürüyüş konusunun meydana gelmediği, konunun düğünün sonlanması neticesi oluşan kalabalık olduğu anlaşılmıştır."

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: 'Suriye'nin kuzeyi dahil 24 Temmuz 2015'ten bugüne 33 bin 275 terörist, 1 Ocak 2021'den bu yana ise 2 bin 795 terörist...

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye'nin kuzeyi dahil 24 Temmuz 2015'ten bugüne 33 bin 275 terörist, 1 Ocak 2021'den bu yana ise 2 bin 795 terörist...

 Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

 HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title