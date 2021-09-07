Son Dakika: Nerede deprem oldu? Antalya'da Kumluca deprem mi oldu? Manavgat'ta deprem mi oldu? 7 Eylül 2021 Kandilli ve AFAD deprem listesi!
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Son Dakika: Nerede deprem oldu? Antalya'da Kumluca deprem mi oldu? Manavgat'ta deprem mi oldu? 7 Eylül 2021 Kandilli ve AFAD deprem listesi!

Son Dakika: Nerede deprem oldu? Antalya'da Kumluca deprem mi oldu? Manavgat'ta deprem mi oldu? 7 Eylül 2021 Kandilli ve AFAD deprem listesi!
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Son Dakika: 7 Eylül 2021 Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Akdeniz'de Kumluca deprem mi oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Deprem nerede oldu? Ölü veya yaralı var mı? Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Manavgat deprem! Antalya son dakika deprem! Kumluca, Alanya son dakika depremleri 2021! Manavgat'ta deprem mi oldu?

Son Dakika: AFAD ve Kandilli verilerine göre 7 Eylül 2021 Salı günü deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem nerede oldu? Manavgat'ta deprem mi oldu? Kumluca'da deprem mi oldu? Ölü veya yaralı var mı? Antalya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Manavgat deprem! Antalya son dakika deprem! Kumluca, Alanya son dakika depremleri 2021! İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Nerede deprem oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi!

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesine göre Akdeniz'de saat 14.14'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Son Dakika: Nerede deprem oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur. Gelişmeler için takipte kalabilirsiniz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Son Dakika: Nerede deprem oldu? Antalya'da Kumluca deprem mi oldu? Manavgat'ta deprem mi oldu? 7 Eylül 2021 Kandilli ve AFAD deprem listesi! - Haberler
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