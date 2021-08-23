Son Dakika | Muş'ta, sel bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür belgesi verildi
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Son Dakika | Muş'ta, sel bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür belgesi verildi

Son Dakika | Muş'ta, sel bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muş AFAD İl Müdürlüğü, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi verdi.

Muş AFAD İl Müdürlüğü, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi verdi.

Selin yaşandığı Bozkurt'a giderek 8 gün arama kurtarma çalışmalarına destek veren 4 gönüllü, kentte döndü.

AFAD İl Müdürü Veysi As, makamında bir araya geldiği gönüllülere teşekkür belgesi ve acil durum çantası verdi.

Söz konusu gönüllüleri 13 Ağustos'ta Bozkurt ilçesine gönderdiklerini belirten As, şunları kaydetti:

"Gönüllü personelimiz daha çok selde kayıp olan vatandaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarında görev almıştır. Bu nedenle kendilerini kutladık, birer teşekkür belgesi verdik. Özellikle 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında gönüllere çok önem verdik. İlimizde 1450 gönüllümüz var. Yaklaşık 100 gönüllümüz yüz yüze eğitimini tamamladı. Kısa sürede belgelerini dağıtacağız. Gönüllülere her zaman ihtiyacımızın olduğunun bilinmesini istiyorum. Ayrıca il olarak gönüllü faaliyetlerimiz çok iyi durumda."

Çalışmalarda yer alan Şerafettin Yıldız da Kastamonu Koordine Merkezinin verdiği talimat doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlatarak, "Ben daha önce de birçok sel felaketi ile karşılaştım. Ancak Bozkurt'taki sel felaketi çok farklı bir olay. Gelen tomruklar ve büyük kayaların evlerin ikinci katlara kadar girmesi bizi çok şaşırttı." dedi.

Son Dakika | Muş'ta, sel bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür belgesi verildi
Son Dakika | Muş'ta, sel bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür belgesi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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