Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu

26.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:11

CHP'li Muharrem İnce, hakkında "Beştepe'de Erdoğan'la görüştü" yazısını yazan Sözcü yazarı Rahmi Turan ve Turan'ın haber kaynağı olan Talat Atilla'ya tazminat davaları açtı. İnce, avukatları aracılığıyla açtığı davada Rahmi Turan hakkında 5 kuruş, Talat Atilla hakkında ise 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

"İNCE-ERDOĞAN BEŞTEPE'DE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kaleme aldığı "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazı Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu yazıda bahsi geçen CHP'linin kim olduğu tartışılırken, o ismin Muharrem İnce olduğu açıklandı. Ardından da Rahmi Turan, kaynağının meslektaşı olan Talat Atilla olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Muharrem İnce de yargı yoluna başvuracağını duyurdu.

HER İKİ TARAF DA YALANLADI

Bu iddiayı hem Erdoğan kanadı hem de Muharrem İnce yalanladı. Erdoğan, "Böyle bir görüşme külliyen gerçekleşmemiştir" derken Muharrem İnce de "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım" dedi.

İNCE'DEN TAZMİNAT DAVASI

Bu gelişmelerinden ardından harekete geçen Muharrem İnce, iki gazeteci hakkında sembolik tazminat davaları açtı. İnce'nin avukatı aracılığıyla açtığı davada Rahmi Turan'dan 5 kuruş, Talat Atilla'dan ise 3 kuruş talep edilecek.