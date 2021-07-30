Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki gündür Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. 6 ilde 18 noktadaki yangınlara müdahale ise sürdürülüyor.

Ülkemiz iki gündür yangın felaketi ile mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum özellikle yangınların yoğun olarak devam ettiği Antalya'ya gitti. Burada sık sık gazetecilerin sorularını cevaplayan ve son durumu paylaşan bakanlar, en son yangınlarda iyiye doğru bir gidişatın olduğunu söyledi.

MİLAS VE BODRUM YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Son basın toplantısından kısa bir süre sonra ise Bakan Pakdemirli, sevindiren haberi Twitter hesabından verdi. Açıklamada, "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.