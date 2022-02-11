Son Dakika: Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı! Bodrum 4,1 şiddetiyle sarsıldı
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Son dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem gerçeğinin kendini bir kez daha hatırlattığı ilçe vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Ayrıca bölgede herhangi bir olumsuzluğa da rastlanılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 19.18'de Muğla'nın Bodrum ilçesinin Gökova Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin ise 11.98 km olduğu belirlendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Gökova Körfezi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 19.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
AFAD'dan yapılan diğer açıklamada da, "Geçmiş olsun Muğla. Bodrum açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4,1 olarak açıkladı. Kandilli, depremin derinliğini ise 7,7 kilometre olarak ölçtü