Son Dakika: Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı! Bodrum 4,1 şiddetiyle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 19.18'de Muğla'nın Bodrum ilçesinin Gökova Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin ise 11.98 km olduğu belirlendi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Gökova Körfezi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 19.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

"GEÇMİŞ OLSUN"

AFAD'dan yapılan diğer açıklamada da, "Geçmiş olsun Muğla. Bodrum açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

KANDİLLİ DE 4,1 OLARAK AÇIKLADI

Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4,1 olarak açıkladı. Kandilli, depremin derinliğini ise 7,7 kilometre olarak ölçtü