Son dakika! Muğla'da mangal, semaver ve ateş yakılacak alanlar kısıtlandı
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Son dakika! Muğla'da mangal, semaver ve ateş yakılacak alanlar kısıtlandı

Son dakika haberine göre MUĞLA'da, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, belirlenen yerler dışında mangal, semaver ve ateş yakılması sınırlandırıldı.

Son dakika! Muğla'da mangal, semaver ve ateş yakılacak alanlar kısıtlandı
18.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:04

MUĞLA'da, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, belirlenen yerler dışında mangal, semaver ve ateş yakılması sınırlandırıldı. 31 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan sınırlamada ayrıca, düğün ve organizasyonlarda havai fişek atılması, dilek balonu bırakılması ile avcı ve çoban ateşi yakılması da yasaklandı.

Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 68'i ormanlardan oluşan Muğla'da, İçişleri Bakanlığı'nın 'Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılması' genelgesi kapsamında, Vali Orhan Tavlı başkanlığında  'Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu' toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Vali Tavlı, Muğla'nın orman varlığı açısından oldukça zengin olduğunu ifade ederek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmenin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, bu konuda vatandaşların duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Vali Tavlı, artan hava sıcaklıklarıyla orman yangınlarının oluşma riskinin yüksek olduğunu kaydetti. Öte yandan toplantıda, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu vurgulandı. Artan orman yangınları nedeniyle daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındığı duyuruldu.

KULLANIM ALANLARI BELİRLENDİ Toplantıda, ormanlık alanların 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dahil) yerler için mangal, semaver ve ateş yakılabilecek ve yasak olan yerlerin il ve ilçelerin Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarınca belirlendiği dile getirildi. 31 Ekim 2020 tarihine kadar meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi adına, Muğla'da mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları belirlendi.Buna göre, şu bölgeler kullanım alanı olarak belirtildi: Fethiye ilçesi (Aksazlar Koyu C Tipi Mesire Yeri, Büyük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Küçük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Kuleli Koyu C Tipi Mesire Yeri, Oluklu C Tipi Mesire Yeri ve Katrancı Tabiat Parkı)      Datça ilçesi (Hızırşah Mahallesi Pirenlik C Tipi Mesire Yeri),      Dalaman ilçesi (Kapıkargın (Kükürt) C Tipi Mesire Yeri, Sarsala Koyu, Kille Koyu ve Kayacık Sahili),      Köyceğiz ilçesi (Kazancı Mesire Yeri, Kulakhacılar Mesire Yeri, Değirmenbaşı Mesire Yeri ve Yuvarlakçay Mesire Yeri),      Ortaca ilçesi (Yerbelen (GünlükPark) C Tipi Mesire Yeri, Dalyan Uzunbent C Tipi Mesire Yeri ve Sarıgerme Belediye Piknik Alanı),      Kavaklıdere ilçesi (Döşemetepe Mesire Yeri, Menteşe Mesire Yeri, Gökçukur Mesire Yeri ve Yerküpe Mesire Yeri),      Seydikemer ilçesi (Boğalar, Yayla Esenköy, Gerişburnu, Demirler ve Yakabağ mesire yerleri)      Milas ilçesi (Alatepe Mesire Alanı)      Menteşe ilçesi (Yılanlı Yörük Ormanı Mesire Yeri)      Marmaris ilçesi (Çubucak Orman Kampı)        Belirlenen bu alanlar dışındaki tüm alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandığı duyuruldu. AVCI VE ÇOBANLARIN ATEŞ YAKMASI YASAKOrman Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır" ibaresinin hatırlatıldığı toplantıda, buna göre denetim yapmakla görevli kurum ve kişilerin avcı ve çobanların ateş yakmasına kesinlikle müsaade etmeyecekleri belirtildi. Ayrıca, komisyonun belirlediği ormanlık alanlar ile piknik yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olarak 31 Ekim 2020 tarihine kadar saat 20.00'den sonra ateş yakılamayacak.HAVAİ FİŞEK VE DİLEK BALONU DA YASAKLANDIÖte yandan, ormanlık alanların civarındaki anız veya bitki örtüsünün yakılmasına da kesinlikle müsaade edilmeyeceği ilan edildi. Ormanlık alanlara yakın olan düğün ve benzeri organizasyonlarda, yanıcı madde içeren havai fişek ve dilek balonunun orman yangınına neden olabileceği gerekçesiyle yasaklandı.VATANDAŞLARA DUYURULACAK 

Yapılan geniş kapsamlı toplantıda, alınan kararların vatandaşlara duyurulması için el ilanı, broşürler dağıtılması, billboardlarda ve sosyal medyada görseller yayınlanması kararı alındı. Bu duyuruların ardından, alınan kurallara uymayan ve aykırı davrananlara cezai işlem yapılacağı belirtildi. 

 


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Kaynak: DHA

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