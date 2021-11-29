Son dakika: Muğla'da "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeseli ve kitabı hazırlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki, tarihi yapıların tanıtımının yapılması için "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeseli ve kitabı hazırlandı.

Bölgenin "en önemli" ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan antik kentte, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı himayesinde imzalanan protokol kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından antik kentin tanıtımı için belgesel çekimi yapıldı.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda belgesel ve kitabın basın tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Antik çağlardan bu yana pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü kentin bir açık hava müzesi olduğunu Karia, Likya, Roma, Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıdığını söyledi.

Kadim tarihi, muhteşem tabiatı, gelişmiş turizm altyapısı, kültür potansiyeli, tarıma elverişli toprakları ve ulaşım imkanlarının kolaylığı gibi faktörlerle Muğla'nın, dünyaca tercih edilen bir destinasyon haline geldiğini vurgulayan Tavlı, "Günümüzün gözde sektörlerinin başında gelen turizm, ilimiz ve ülkemiz için son derece önemlidir. Bu nedenle günümüzün değişen ve gelişen turizm trendlerini iyi algılamalı ve değerlendirmeliyiz." dedi.

Muğla'nın deniz, kum, güneş turizminin yanında doğa, sağlık, kültür ve spor turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerine imkan verdiğini vurgulayan Tavlı, bu nedenle yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet gördüğünü ifade etti.

Kültür turizmi kapsamında Muğla'da bulunan turizm destinasyonlarının bütüncül olarak korunması, geliştirilmesi ve ilçeler arası entegrasyonun sağlanması amacıyla dört turizm destinasyonu kurulduğunu anlatan Tavlı, kentte yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olarak tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımını sağlamak amacıyla kazı başkanlıkları ile kurumlar arası protokoller imzalandığını dile getirdi.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2020-2021 yıllarında kentte bulunan çok sayıda arkeolojik kazıya destek verildiğine işaret eden Tavlı, şunları söyledi:

"Valiliğimiz tarafından kazı, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalar için 24 milyon 646 bin lira destek verildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Beçin Kalesi, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini sunmaktadır. Menteşe Beyliği'ne başkentlik yapmış Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olan Beçin'de günümüze kadar ulaşmış pek çok önemli eser bulunmaktadır. Antik dönem, Selçuklu ve Osmanlı'dan üzerinde yaşadığımız topraklarda kalan tarihi ve kültürel değerlerimizi geliştirme konusunda çalışmalarımızın önümüzdeki yıllarda karşılığını alacağımıza inanıyorum."

Programda Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Beçin kazı başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, belgesel yönetmeni Bülent Sağlam da konuşma yaptı.

Toplantıya katılanlara belgesel ile hazırlanan kitabın takdimi yapıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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