Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: AFAD verilerine göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
28.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:59

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5,6 OLARAK ÖLÇÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5,6 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 67 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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