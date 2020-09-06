Son dakika! MSB, Oruç Reis'ten yeni görüntü paylaştı: Doğu Akdeniz'de hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek
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Son dakika! MSB, Oruç Reis'ten yeni görüntü paylaştı: Doğu Akdeniz'de hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de araştırma görevine devam eden Oruç Reis'e ait son görüntüleri, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" notuyla paylaştı.

06.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:40

Milli Savunma Bakanlığı, bir süredir gerginliğin yaşandığı Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis gemisi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyeceği vurgulandı.

"GÜÇLÜ, KARARLI VE MUKTEDİR"

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan video ve notta şu ifadeler yer aldı: "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇ REİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!"

Son dakika! MSB, Oruç Reis'ten yeni görüntü paylaştı: Doğu Akdeniz'de hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

"YILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

MSB tarafından paylaşılan videoda ise Oruç Reis yetkililerinden, kendilerine refakat eden deniz kuvvetleri mensuplarına şu sözler aktarıldı: "Kahraman donanmamızın bizim için burada olduğunu bilmek bizlere güvenle çalışma imkanı veriyor. Bizler burada ülkemizin deniz yetki alanları içerisinde tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz. Sizlerle birlikte ülkemizin deniz hak, alaka ve menfaatleri için kararlı ve korkusuz bir şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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Son dakika! MSB, Oruç Reis'ten yeni görüntü paylaştı: Doğu Akdeniz'de hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek
Haber Yorumları (6)
ERENÇAVUŞ: Sizlerle gurur duyuyoruz deniz hava kara tüm birimleriyle ordumuz gözbebeğimizdir asil yücedir. Allah yardımcınız olsun iyi görevler dilerim.
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SS: katılıyorum, Mustafa Kemal Atatürkün bize emanet ettiği bu topraklar için 83 milyon hazır. Atatürk seninleyiz
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SİYASETSİZ!: Buradan siyaset yapılmaz. Hangi din hangi ırk hangi millet olursan ol Kimliğinde Tc Vatandaşı yazıyorsa Tek yürek ol . Akp li ile Chp li ile Hdp li ile Kürdü Çerkezi Alevisi ile tek bilek ol. Arkanızdayız.
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